Brad Pitt pozywa Angelinę Jolie. W tle: rosyjscy oligarchowie

Sprawa ciągnęła się aż do 2021 r., gdy sąd w końcu orzekł, że Brad Pitt nie zostanie pozbawiony praw rodzicielskich, o co wnosiła aktorka. Angelina była wściekła. Wojna dawnych kochanków się nie skończyła. Brad postanowił zaciągnąć swoją ex kolejny raz do sądu za to, co zrobiła z luksusową willą we Francji, gdzie lata temu wzięli ślub.