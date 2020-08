Bruce Willis znowu się pogrąża. Od lat obserwujemy jego upadek

Zieja - zwiastun filmu Roberta Glińskiego

Bruce Willis najlepsze lata ma już dawno za sobą, ale cały czas jest chętnie obsadzany w nowych produkcjach. Niestety w parze z ilością nie idzie jakość. Po takich gniotach jak "Przetrwać do świtu" (15 proc. na RottenTomatoes), "Trauma Center" (8 proc.) czy "Życzenie śmierci" (18 proc.) Willis znalazł się w obsadzie kolejnego thrillera akcji pt. "Hard Kill", który nie dostał jeszcze ani jednej pozytywnej recenzji.

"Hard Kill" opowiada historię grupy najemników, porwanej córki i wielkiego zagrożenia. Szczegóły nie są ważne, bo i cała historia nie jest ani zbyt sensowna, ani przekonująca. Zachodni recenzenci są zgodni, że "Hard Kill" to kolejny niewypał w arsenale Bruce'a Willisa.

Hard Kill Trailer #1 (2020) \| Movieclips Trailers

Inny recenzent wbija szpilę, że film jest kompletnie bez wyobraźni, pomijając fakt, że był nakręcony głównie w opuszczonej fabryce. "Całkowicie pozbawiony logiki i napięcia, najnowszy skok na kasę Willisa wydaje się wyczerpać cały jego budżet na karabiny szturmowe i sprzęt taktyczny" – czytamy w kolejnej nieprzychylnej recenzji. Kolejny krytyk ostrzega, że choć "Hard Kill" zapowiada się na strzał w dziesiątkę z gatunku filmów, które ogląda się "z wyłączonym myśleniem", to widz musi włożyć zaskakująco dużo wysiłku, by w ogóle obejrzeć to przewidywalne i nudne "widowisko".