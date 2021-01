Był celebrytą półświatka i żywą legendą PRL. Uciekł z więzienia tunelem

Aż trudno uwierzyć, że bohater filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to prawdziwa postać, że nie wymysł scenarzystów. Kradł, wymykał się policji, a jego matka zatrudniła górników, aby wykopali tunel, którym finalnie uciekł z więzienia. Nie, nie jest to opowieść o szefach karteli narkotykowych z Ameryki Południowej. Rzecz działa się w Polsce raptem kilkadziesiąt lat temu.

"Zdzisław Najmrodzki w pewnym sensie był superbohaterem PRL. Tworząc tę postać, wykorzystaliśmy kilka najważniejszych faktów z jego życia, ale 'Najmro. Kocha, kradnie, szanuje' to fantazja i fikcja, która ubarwiła prawdziwą historię" – wyjaśnia Mateusz Rakowicz, reżyser i współautor scenariusza.

"Nasz bohater ucieka od szarej rzeczywistości i pragnie sięgać ponad miarę przeciętnego człowieka. Sięgać najwyżej, jak się da. Ludzie w tamtych czasach nie śledzili kronik kryminalnych po to, żeby się przekonać, czy wreszcie go złapano. Chcieli wiedzieć, czy znowu udało mu się uciec" – stwierdza reżyser i dodaje – "Niedawno ukończyliśmy prace, a pierwsi 'testowi' widzowie przyjmują film bardzo entuzjastycznie. Mówią, że to powiew świeżości, jakiego w polskim kinie nie było od dawna".