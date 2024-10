Cała obsada płakała. Zbliża się koniec wielkiego hitu

Harbour podkreślił, jak ważny jest to moment dla młodych aktorów, którzy dorastali na planie. - Myślę, że częścią tego jest fakt, że dla tych dzieciaków to było ich dzieciństwo — powiedział, odnosząc się do Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Gatena Matarazzo, Caleba McLaughlina i Noaha Schnappa. - Zaczynali, mając 11-12 lat.