Pazura o megahicie. "Tak się kręci filmy w Polsce"

Cezary Pazura zdradza kulisy "Kilera". "Wąskiego w ogóle nie było w aucie"

Pazura wciąż pozostaje aktywny zawodowo; ostatnio mogliśmy go oglądać m.in. w "Fuksie 2", "Powstańcu 1863" czy serialu "Teściowie". Od jakiegoś czasu aktor prowadzi też na YouTubie kanał, w którym opowiada o branży filmowej od kuchni. O kręceniu konkretnej sekwencji z "Kilera" wspomniał w krótkim wideo na profilu na Instagramie. Mowa tutaj o scenie, w której Wąski wskakuje do auta Kilera z kanapkami i krzyczy: "Spier....j!", chcąc pospieszyć mężczyznę do ruszenia z miejsca.