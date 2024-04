Christina Hendricks znowu została żoną. Suknia ślubna doprowadziła ją do łez

- Łatwo jest powiedzieć, kiedy byłaś już wcześniej w małżeństwie, które okazało się niewypałem: "O mój Boże, po co to powtarzać? Nie musimy tego robić, możemy się po prostu kochać bez ślubu". Z drugiej strony chcesz jednak zaznaczyć tę miłość "wielkim dzwonem", pochwalić się nią przed bliskimi. Jak często udaje ci się zebrać wszystkich miłych twojemu sercu? To jest chwila, którą zapamiętuje się na zawsze i tego bardzo chciałam - wyjaśniła gwiazda "Neon Demon" w rozmowie z "People".