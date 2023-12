Co ludzie oglądają w samolotach? Wybory pasażerów zadziwiają

Jakie seriale pasażerowie bindżują w samolocie?

Podczas długich lotów klienci Emirates pochłaniali całe seriale. W upływającym roku najpopularniejsze były "Sukcesja" HBO Max oraz oba sezony "Białego Lotosa". Jeśli chodzi o komedie, to pasażerowie najchętniej sięgali po ukochane sitcomy: "Przyjaciół", "Brooklyn 9-9" i "Teoria wielkiego podrywu". Ale wiele osób postawiło też na dwie historyczne dramy: "The English" i "Women of the Movement", a także "Your Honor" z udziałem Bryana Cranstona.