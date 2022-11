Co z filmami, na które bracia Sekielscy wciąż zbierają pieniądze? Mamy komentarz

Coraz więcej osób wspierających finansowo działania braci Tomasza i Marka Sekielskich w formule crowdfundingowych zaczyna się wycofywać z poparcia. Może to wynikać z tego, że dziennikarze nie dotrzymują terminów - najbardziej wyraźnie widać to w przypadku filmu, którego roboczy tytuł brzmi "Korzenie zła". Ma on być wynikiem śledztwa doświadczonych dziennikarzy w sprawie afery wokół kas SKOK.