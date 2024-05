Cox bezwzględny dla filmu, który kochają Polacy. "Kupa kłamstw"

"Braveheart. Waleczne serce" kochany przez Polaków

Przypomnijmy, że "Braveheart. Waleczne serce" zdobył się 5 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i reżysera. Choć chwalono go za akcję i dramatyzm, to jednak krytykowano za nieścisłości historyczne. Nie zmienia to faktu, że jest to dzieło kochane przez wielu widzów. W tym polskich. W serwisie filmweb.pl obraz może pochwalić się średnią 8.1 z 401 tys. głosów. Niektórzy nawet twierdzą, że to "największy film w dziejach kinematografii". Tego samego raczej nikt nie pisze o "Napoleonie".