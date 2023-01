"Glass Onion" hitem na święta. Netflix przyciągnął nowościami

Jak podaje "Presserwis", powołując się na dane PlumResearch, "Glass Onion" miał w wigilię 222 tys. unikalnych użytkowników, którzy odtwarzali film łącznie przez 374 tys. godzin. "Unikalni użytkownicy" to tacy, którzy dany tytuł włączali na co najmniej 2 minuty. "Glass Onion" trwa ponad 2 godziny, więc wygląda na to, że większość widzów obejrzała go w wigilię od początku do końca.