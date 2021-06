"Cruella" hitem. Coraz więcej widzów w polskich kinach

Podczas poprzedniego weekendu frekwencja w polskich kinach wyniosła ok. 100 tys. osób. Na tak dużą widownię po pierwszym lockdownie musieliśmy czekać aż osiem tygodniu. W drugim "okienku kinowym" podjęły pracę jedynie kina studyjne, więc ogólna frekwencja nie mogła być imponująca. Najlepszy rezultat to 70,2 tys. widzów w czasie walentynkowego weekendu. Porównując do poprzednich okresów, w których kina wznawiały działalność łatwo było zauważyć, że tym razem powrót widzów na sale kinowe będzie dużo bardziej dynamiczny. Drugi weekend to potwierdził.