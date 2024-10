Czekaliście na sequel "Dirty Dancing"? Mamy fatalne wieści

Czy powtórzą sukces oryginału?

"Dirty Dancing", który zadebiutował w 1987 roku, stał się ogromnym hitem, zarabiając 214 mln dol. na całym świecie i zdobywając wiele nagród. Film jest również znany za sprawą piosenki "(I've Had) The Time of My Life" w wykonaniu Billa Medley'a i Jennifer Warnes. Utwór zdobył Oscara, Złoty Glob oraz Grammy, co dodatkowo umocniło pozycję filmu w historii kina.