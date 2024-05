Powrót gwiazdy "Dirty Dancing". Po operacjach stała się niewidzialna

Jennifer Grey kojarzy się wszystkim z megahitem "Dirty Dancing", w którym występowała u boku Patricka Swayze. Produkcja zgarnęła dziesiątki milionów dolarów i przyczyniła się do powstania setek szkół tanecznych w Ameryce. Utwór "The Time of My Life" zdobył Oscara dla najlepszej piosenki, a Grey, która w filmie wcielała się w postać Frances "Baby" Houseman, miała stać się wielką hollywoodzka gwiazdą. Drzwi do wielkiej kariery teoretycznie stanęły otworem. Aktorka zderzyła się jednak z brutalną rzeczywistością.