Czysta pornografia? Młynarska zwraca uwagę na coś innego

Erotyka to nie wszystko. Głównym motywem tego filmu jest związek dojrzałej kobiety, matki na poważnym stanowisku z młodszym mężczyzną, którego drugie imię to "przygoda". Agata Młynarska, która poprowadziła warszawską premierę "Heaven in Hell", punktowała, że niby miłość nie wyklucza i jest ona dla każdego bez względu na wszystko, ale to mrzonka, która nie dotyczy rzeczywistości.