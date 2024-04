Grzmi o zmianach w Hollywood. "Faszystowski totalitaryzm"

Znany scenarzysta David Mamet naskoczył na branżę. "To bzdury"

Pod koniec zeszłego roku na rynku pojawiła się książka twórcy, "Everywhere an Oink Oink: An Embittered, Dyspeptic, and Accurate Report of Forty Years in Hollywood" (można go luźno przetłumaczyć jako "Wszędzie chrumkanie. Zgorzkniały, zgryźliwy i dokładny raport z czterdziestu lat w Hollywood"). Z tej okazji Mamet był gościem Festiwal of Books w Los Angeles. W rozmowie z Mattem Brennanem artysta nie szczędził słów krytyki na temat kierunku, w jakim podąża Hollywood.