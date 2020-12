Depp był skreślony już przed rozprawą. Nadzieja na powrót Jacka Sparrowa umarła

Johnny Depp po rozwodzie z Amber Heard z idola stał się dla wielu persona non grata. Żona oskarżała go o przemoc domową i choć później wyszło na jaw, że niektóre dowody sfingowała (np. słynne zdjęcie z posiniaczoną twarzą) i sama była agresywna w stosunku do Deppa, to właśnie on poniósł poważne konsekwencje na polu zawodowym. Warner Bros. zmusił go do odejścia z "Fantastycznych zwierząt", a Disney nie chce go już w "Piratach z Karaibów".