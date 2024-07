Doug Sheehan nie żyje. Grał w "Szpitalu miejskim", "Sabrinie nastoletniej czarownicy" i "MacGyverze"

W kolejnych latach zagrał reportera w spin-offie telenoweli "Dallas" - "Knots Landing". W latach 90. zaczęła się dla niego era, w której najczęściej wcielał się w ojców, np. w serialowej adaptacji "Clueless" (polska wersja tytułu to "Słodkie zmartwienia"), sitcomie "Day by day" czy "Sabrinie nastoletniej czarownicy". To na planie tego serialu po raz ostatni pojawił się przed kamerą. Ojciec postaci granej przez Melissę Joan Hart odprowadzał ją do ołtarza w dniu ślubu Sabriny.