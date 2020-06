"Droga powrotna": alkoholik Ben Affleck zagrał samego siebie [RECENZJA Blu-Ray]

Na pierwszy rzut oka "Droga powrotna" to typowy dramat o sportowej tematyce, w którym upadły gwiazdor wraca po latach i pomaga drużynie z dna tabeli sięgnąć po mistrzostwo. Trudne losy młodych koszykarzy przeplatają się z życiowym dramatem trenera uzależnionego od alkoholu i noszącego w sobie bolesne wspomnienia. Ale w ogólnym rozrachunku do "Drogi powrotnej" nie pasuje określenie "film o koszykówce". To przede wszystkim smutna historia o stracie i odkupieniu, która wybrzmiewa szczególnie mocno przez zaangażowanie Bena Afflecka.