Dwa postępowania w sprawie Jerzego S. To nie koniec jego kłopotów

Aktor Jerzy S. w połowie października w Krakowie potrącił samochodem motocyklistę. Okazało się, że w wydychanym powietrzu miał 0,34mg/l alkoholu, co daje w przeliczeniu 0,7 promila alkoholu we krwi. 29 listopada usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Prokuratura nie postawiła mu jednak zarzutu spowodowania wypadku drogowego ani próby ucieczki z miejsca zdarzenia, co zarzucał mu poszkodowany.