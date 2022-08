Dwie twarze seksbomby PRL-u. Trauma z młodości zaważyła na życiu Kaliny Jędrusik

Zgoda na niewierność

W 1955 r. Jędrusik wraz z nowym ukochanym, a także jego żoną i córką, wyjechała do Warszawy, gdzie początkowo zatrzymali się w jednym mieszkaniu. 3 lata później Dygat wystąpił o rozwód, by sformalizować związek z Jędrusik. Środowisko artystyczne mocno kibicowało nowej parze. Kazimierz Kutz nazwał ich najwspanialszym i najniezwyklejszym małżeństwem, jakie znał. "Nie znałem bardziej kochającej, dbającej o siebie pary niż Staś i Kalina. Jeśli Kalina poskarżyła się na kochanka, Staś też miał mu za złe" – dodawał Janusz Morgenstern, zwracając uwagę na ważny aspekt związku Dygata i Jędrusik. Nie potrafili bez siebie żyć, a jednocześnie "zdradzali się", gdy tylko naszła ich na to ochota. I nigdy nie mieli o to do siebie pretensji.