Ekspert z planu "Titanica" o zagubionym batyskafie z załogą: "obawiam się wielkiej tragedii"

Należąca do firmy OceanGate łódź z pięcioma osobami na pokładzie wyruszyła w niedzielę z St. John's w głębiny oceanu, by odwiedzić wrak Titanica, znajdujący się niemal 600 km od wybrzeża Kanady, na głębokości ok. 4 tys. metrów. Kontakt z jednostką urwał się dwie godziny po zanurzeniu. Od tamtej pory trwają intensywne poszukiwania. Według ekspertów tlenu w łodzi wystarczy do czwartku.