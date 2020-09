Niki, Tynka i Miszka udawały 12-latki. Przerażający eksperyment w Czechach

Wystarczyło kilka godzin, by ich skrzynki zalały zdjęcia genitaliów, filmiki masturbujących się mężczyzn i prośby o zdjęcie ubrań. W Czechach wybuchł skandal, który przerodził się w narodową dyskusję o bezpieczeństwie dzieci w sieci. A materiał wykorzystany w filmie "Złapani w sieci" trafił do prokuratury. Widzieliśmy go.

W "Złapanych w sieci" fałszywe 12-latki polowały na pedofilów. Film wstrząsnął Czechami (Materiały prasowe)