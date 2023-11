Fani agenta 007 będą zawiedzeni. Znany reżyser dementuje plotki

O ewentualnym podjęciu się wyreżyserowania następnego tytułu o agencie 007 mówił z pewnego rodzaju namaszczeniem. Z jego słów wynika, że uznaje ten cykl za wyjątkowo ważny, dlatego uważa, że powinien być do niego maksymalnie przygotowany i podjąć się tak wymagającego zadania we "właściwym momencie w swoim twórczym życiu, w którym będzie w stanie wyrazić to, co naprawdę chce". Przeraża go wizja, że mógłby "podjąć się czegoś takiego i zrobić to źle".