Fani aktora będą załamani. To musiało kiedyś tak się skończyć

Dla nieco młodszych widzów Liam Neeson to przede wszystkim gwiazdor filmów akcji, w których namiętnie występuje od dobrych kilkunastu lat. Wszystko zaczęło się od wielkiego sukcesu "Uprowadzonej" Luca Bessona, gdzie wcielił się w twardziela ratującego porwaną córkę. Od tamtej pory aktor w zasadzie powtarza tę samą rolę, co jak widać, nikomu nie przeszkadza – jego kolejne filmy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Jednak wszystko ma swój koniec. W najnowszym wywiadzie dla Entertainment Tonight Liam Neeson obwieścił, że kończy z tego typu kinem. Powód? Wiek coraz bardziej daje mu się we znaki.

- Uwielbiam to robić. Uwielbiam tłuc facetów o połowę młodszych ode mnie. Właśnie skończyłem kręcić zdjęcia w Australii. Miałem scenę walki z dzieckiem - uroczym, słodkim aktorem imieniem Taylor. W połowie walki spojrzałem w górę, byłem zdyszany, a on stał, jak gdyby nigdy nic. Więc pytam: "Taylor, ile masz lat?". A o na to: "25". Powiedziałem: "Jesteś w wieku mojego najstarszego syna!" – tłumaczy rozbawiony aktor.