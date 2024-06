Fani mówią głośne: Nie! "Bez Denzela to nie ma żadnego sensu"

Yahya Abdul-Mateen II na pewno nie jest złym aktorem (świetny występ w "Procesie Siódemki z Chicago"), jednak zdaniem wielu fanów serialowa wersja "Człowieka w ogniu" nie powinna powstać. "Bez Denzela to nie ma żadnego sensu. Po co robić coś, co wiadomo, że będzie dużo gorsze od oryginału. Washingtona nie da się zastąpić" – napisał jeden z internautów. Inne wypowiedzi na temat planowanego serialu Netfliksa mają podobną wymowę.