Fani nie dowierzają własnym oczom. Wiemy, co Momoa robi w Gdańsku

Wieść o pobycie Jasona Momoi w Polsce zelektryzowała kinomanów. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co sprowadza hollywoodzką gwiazdę do Trójmiasta. Było kilka tropów, ale teraz cel wizyty w Gdańsku wydaje się już pewny. Wbrew oczekiwaniom nie chodzi o żaden nowy projekt; 45-latek przypłynął do kraju nad Wisłą w celach prywatnych.