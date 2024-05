Jason Momoa w Polsce. Co światowa gwiazda robi w Gdańsku?

Zwolennicy hollywoodzkiego kina doskonale znają to nazwisko. Jason Momoa ma na koncie kilka głośnych ról. Wystąpił w takich produkcjach jak: "Szybcy i wściekli 10" (2023), "Aquaman" (2023, 2018), "See" (2022), "Kraina snów" (2022), "The Last Manhunt" (2022), "Diuna" (2021), "Liga Sprawiedliwości" (2021, 2017), "Gra o tron" (2010). Jednym z najświeższych filmów, w których zobaczymy aktora, jest "Kaskader", gdzie zagrał u boku Ryana Goslinga i Emily Blunt.