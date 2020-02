Film "Zenek” w reżyserii Jana Hryniaka od piątku w kinach

Na ten moment czekały setki tysięcy fanów Zenka Martyniuka. Już od jutra w kinach całej Polski będzie można obejrzeć film fabularny „Zenek”, oparty na życiu gwiazdy muzyki disco polo. Obraz w reżyserii Jana Hryniaka, wyprodukowany przez Telewizję Polską, miał uroczystą premierę 10 lutego 2020 roku w Warszawie.

"Zenek” to fabularna historia jednego z najpopularniejszych twórców disco polo, Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który dzięki uporowi i ciężkiej pracy osiągnął spektakularny ogólnopolski sukces.

– To jest przełom i wielkie święto dla Telewizji Polskiej i milionów fanów tej muzyki, do tej pory stygmatyzowanej i pomijanej w przestrzeni publicznej. Tymczasem disco polo jest fenomenem, które łączy kolejne pokolenia Polaków. Na przykładzie jednego człowieka, zwykłego chłopaka z Podlasia, który porwał Polaków do tańca, opowiedzieliśmy o tym niesamowitym zjawisku i zapewniliśmy mu stosowną oprawę – podkreślił Prezes TVP.