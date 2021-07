Filmowa Jadźka z "Samych swoich" o śmierci Janeczka. "Wszyscy, tylko nie on..."

Na planie "Samych swoich". To były wakacje, byłam po pierwszym roku warszawskiej szkoły teatralnej, a on był studentem czwartego roku łódzkiej filmówki. On miał łatwiej, bo mógł bez problemu grać w filmie, a w mojej szkole było to zabronione. Szybko okazało się, że się dobrze dogadujemy, choć na planie nie było miejsca na żarty i kontakty towarzyskie.