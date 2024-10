Gdy otrzymała diagnozę, zadzwoniła do jednej gwiazdy. Usłyszała wiązankę bluzg

"Zadzwoniłam do niej, a ona odebrała i zapytała: 'Który to?' Odpowiedziałam: 'To rak piersi'. A ona powiedziała, siarczyście klnąc: 'Wiedziałam!'" – wspomina Fischer w rozmowie z dziennikarką Hoda Kotb w programie "Today". "Ona jest bardzo dosadna. Kocham ją za to".