"Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle". A biednego dziennikarza wysłali do kina

Niemal dwugodzinny seans "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle" trudno byłoby znieść bez postaci kobiecych. Choć to one, wznosząc po materiałach prasowych, miały być głównymi bohaterkami filmu, tak naprawdę zostały potraktowane po macoszemu. Joanna Opozda gra infantylną dziewczynę zafascynowaną wszystkim, co pochodzi z zagranicy. Dominika Gwit przemyka przez ekran jako porzucona żona i matka, która desperacko próbuje ratować rodzinę. Jakiś przejaw dramaturgii widać u postaci granych przez Agnieszkę Więdłochę i Paulinę Gałązkę, ale zdaje się, że dostały zbyt mało czasu antenowego, aby zainteresować widzów.