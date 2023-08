Upadek legendy kina. "Najgorszy film z jego udziałem"

Do grona starych bohaterów kina akcji, którzy odnieśli sukces na platformach streamingowych miał w tym tygodniu dołączyć Jackie Chan. Produkcja z jego udziałem okazała się jednak wyjątkowo złym filmem, gniotem, który, jak piszą krytycy, nie powinien przytrafić się gwieździe z takim dorobkiem, jak Chan. "Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że jest to chyba najgorszy film z Jackie, jaki oglądałem. A obejrzałem ich wiele. ‘Hidden Strike’ to film, w którym nic nie trzyma się kupy. Nawet sceny walki, z których słynęły produkcje z Jackie Chanem, są pozbawione oryginalności. Ktoś, kto wydał na ten film 80 mln dolarów, po jego obejrzeniu musiał krzyknąć: ‘Co się stało z moimi pieniędzmi?"- napisał krytyk "Decidera".