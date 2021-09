Godzilla vs. Kong – recenzja Blu-ray od Galapagos

Oczywiście można na to psioczyć. Jednak jeśli rozpatrujemy film Wingarda pod tym kątem, okaże się, że nie różni się on niczym od azjatyckich klasyków. Pomijając "Godzillę" z 1954 r., wszystkie kolejne produkcje, jakie wyszły z wytwórni Toho czy Daiei, traktowały fabuły niezwykle pretekstowo. Konia z rzędem temu, kto pamięta ludzkich bohaterów czy "intrygę" w takich filmach, jak "Ebirah - potwór z głębin" czy "Gamera vs. Monster X". No właśnie.