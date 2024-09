Gwiazda hitu Netfliksa to córka legendy muzyki. Eve Hewson mówi o wsparciu sławnego ojca

Eve Hewson można było oglądać w takich produkcjach jak "Siostry na zabój", "Co kryją jej oczy", "Tesla" czy "Robin Hood: Początek". W hicie Netfliksa "Para idealna" wciela się w pannę młodą, która ma wejść do rodziny bogaczy. Na drodze do szczęścia staje... morderstwo, którego ofiara zostaje odkryta w dniu wesela. Serial zajmuje obecnie pierwsze miejsce na platformie streamingowej w Polsce.