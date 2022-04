Gwiazdor Hollywood w samym środku piekła. Reżyser "Bonda" Cary Fukunaga pojechał do Ukrainy i pokazuje zbrodnie Rosjan

Sean Penn to nie jedyna gwiazda Hollywood, która na własne oczy zobaczyła makabryczne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ogarniętym wojną kraju przebywa też Cary Fukunaga, reżyser m.in. ostatniego "Bonda". Jego relacja jest wstrząsająca. "To jest prawdziwe. To dzieje się teraz" - pisze.