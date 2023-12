Gwiazdor wybiegł z konferencji prasowej. Miał ważny powód

Po chwili wrócił na scenę i, jak wynika z doniesień, przeprosił i poinformował, że musi na chwilę wyjść. – To jakieś 10 minut spacerem – rzucił, po czym ruszył do znajdującej się nieopodal szkoły. Chodziło o coś, co trzeba było zrobić natychmiast, a dyrekcja nie mogła podjąć tej decyzji za rodzica.