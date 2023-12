Gwiazdy w nowym thrillerze twórcy "Spider-Mana". Mamy zdjęcia

Co wiemy o projekcie "Wolves"?

O najnowszym wspólnym filmie gwiazdorów donosi blog World of Reel. Zdjęcia do "Wolves" zostały już zakończone. Za kamerą stanął Jon Watts, kojarzony przede wszystkim z Marvelem i trylogią o Spider-Manie, w którego od 2017 r. wciela się Tom Holland. Prawa do wyświetlania zostały nabyte przez Apple TV+, ale zanim produkcja trafi do streamingu, zostanie pokazana również w kinach za sprawą Sony Pictures.