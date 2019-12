"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" miało reżyserkę. Kim jest Victoria Mahoney?

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" to nie tylko dzieło reżyserskie J.J. Abramsa. Okazuje się, że film nie powstałby bez udziału Victorii Mahoney, która musiała przez pewien czas ukrywać, że jest zaangażowana w kręcenie dziewiątego epizodu.



Victoria Mahoney zaczynała w latach 90. jako aktorka ("Serce z kamienia", "Legalna blondynka"), ale od 2011 r. specjalizuje się w reżyserii. "Chirurdzy", "Pazury", "Ty" to kilka seriali, przy których pracowała w ostatnich latach. A jednocześnie trzymała w sekrecie, że została zatrudniona do jednego z największych hitów 2019 r. W rozmowie z "Variety" Mahoney opowiedziała o tym, jak została pierwszą kobietą reżyserującą "Gwiezdne wojny ".

J.J. Abrams, reżyser filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", zgłosił się do niej w listopadzie 2017 r. i od razu przeszedł do rzeczy.

-To żywa spuścizna i mam nadzieję, że dożyję czasów, gdy stanie się to nową normą – mówiła Mahoney. – Mam nadzieję, że kobiety będą zatrudniane jako reżyserki, które wywodzą się wprost z Sundance i kręciły filmy za 20 tys. dol., albo wywodzą się z Youtube'a i nie mają żadnego dowodu na to, że poradzą sobie ze 140 mln dol. budżetu. Ale znajdzie się dla nich zaufanie i pieniądze, by mogły pokazać, co potrafią – skwitowała reżyserka.