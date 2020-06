Heather Graham się nie starzeje. 50-latka pokazała fotkę w bikini

Jak widać, nie tylko Jennifer Lopez ma w sobie to coś, co sprawia, że mimo upływającego czasu gwiazda promienieje młodzieńczym blaskiem. W Hollywood nie brakuje dojrzałych piękności, ale Heather Graham jest wyjątkowa. Dlaczego? 50-latka wciąż ma bardzo dziewczęcą urodę i to nie zmienia się, choć lata lecą.