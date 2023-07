Ile?! Podali, ile po 12 dniach ma na koncie "Barbie"

Wszystko wskazuje na to, że "Barbie" dołączy do słynnego klubu miliarderów już w kolejnym tygodniu. Jeśli Margot Robbie wytańczy jeszcze nieco ponad 300 mln. dol. wpływu z biletów, to Greta Gerwig stanie się pierwszą reżyserką w historii, której dzieło zarobiło takie pieniądze. Tu przypominajka, że bliska osiągnięcia tego była Patty Jenkins filmem "Wonder Woman". Film z Gal Gadot zarobił w światowym box office 822 mln dol.