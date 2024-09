Ilona Wrońska o edukacji domowej: nie ma idealnej drogi

Wrońska w publikowanych w sieci materiałach komentowała, że dzieci przyzwyczaiły się do takiego stylu życia, a przede wszystkim do samodzielnego zarządzania czasem. Równocześnie rodzice chcieli dać im poczucie wolności i przygotować je do cyfrowego świata, który jest zupełnie inny niż kilka dekad temu.