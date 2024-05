Jak dwie krople wody? Syn Nicolasa Cage'a podejrzany o pobicie matki

Do incydentu doszło w ostatnią niedzielę kwietnia, kiedy 33-letni Weston Cage pojawił się w domu matki w Los Angeles. Amerykańskie media donoszą, że Christina Fulton chciała spotkać się z synem, by wesprzeć go w trudnym emocjonalnie momencie. Weston Cage pojawia się w filmach, stara się także zrobić karierę w branży muzycznej (niedawno wydał nowy singiel), ale sukcesu nie może odnieść. Głośniej bywa niestety o jego prywatnym życiu.