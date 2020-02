James Bond kontra koronawirus. Odwołują chińską premierę filmu

"Nie czas umierać" to tytuł ostatniego filmu o przygodach Jamesa Bonda z Danielem Craigiem. Twórcy wzięli sobie tytuł filmu do serca. Przez zagrożenie koronawirusem odwołano premierę w Chinach. Gwiazdy nie przyjadą.

Jak podają brytyjskie media, Daniel Craig i pozostałe gwiazdy "Nie czas umierać" nie przyjadą do Chin, by promować swój najnowszy film. Planowana huczna impreza i tournee po czerwonych dywanach w Chinach nie odbędzie się w związku z epidemią koronawirusa.

Oficjalna premiera kolejnej części przygód Jamesa Bonda zaplanowana była w Chinach na kwiecień. Gwiazdy filmu - Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek i Lashana Lynch - mieli przyjechać do Pekinu, by uświetnić premierę. Ekipa 007 nie przyjedzie do Chin, co potwierdzili dziennikarze portalu "Deadline". Jako powód produkcja podaje "niepewną sytuację co do ewolucji koronawirusa".