Janusz Mych nie żyje. Przegrał z chorobą

"Oj, była to kapela! Kiedy w latach 70. mówiło się u nas o czymś eksportowym, światowej klasy, to jednym tchem mówiliśmy: Zbyszki (Namysłowski i Seifert) oraz NOVI. Był to kwartecik na poziomie niespotykanym" - wspominał w mediach społecznościowych Jan "Ptaszyn" Wróblewski.