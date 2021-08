Jay Pickett nie żyje. Zmarł na planie filmu

O śmierci Jaya Picketta, który ma na koncie wiele ról w serialach i filmach, w tym we "Władcy dusz" czy "Bez śladu", poinformował inny aktor Jim Heffel. "Wczoraj straciłam dobrego przyjaciela, a świat stracił wspaniałą osobę. Jay Pickett postanowił odjechać do niebios. Jay zginął, siedząc na koniu, gotowy do ciągnięcia liny w filmie 'Treasure Valley', kręconym w Idaho. Odszedł jak prawdziwy kowboj. Jay napisał tę historię i zagrał w niej. Był także współproducentem ze mną i Vernonem Walkerem. Będzie go naprawdę brakowało" – napisał.