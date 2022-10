Jerzy Stuhr pokazał się publicznie. "Super Express": Nie wyglądał dobrze

Jerzy Stuhr doprowadził do wypadku na ul. Mickiewicza w Krakowie w poniedziałek 17 października. Aktor siedzący za kierownicą lexusa potrącił motocyklistę. Stuhr miał mieć 0,7 promila we krwi, co w świetle polskiego prawa oznacza osobę nietrzeźwą, która siadając za kierownicę popełnia przestępstwo.