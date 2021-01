Jerzy Turek był królem komedii. Prywatnie przeżył tragedię

- Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam! To śpiewałem ja, Jarząbek - właśnie takiego Jerzego Turka polscy widzowie będą zawsze pamiętali. Aktor uosabiający to, co najlepsze w polskim kinie, skrywał bolesną tajemnicę. Jak sam mówił, po tragicznych doświadczeniach stał się zupełnie innym człowiekiem.