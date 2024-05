Jest liderem box office'u. Ale spodziewano się lepszego wyniku

"Istoty fantastyczne": obsada i twórcy

Do pójścia do kin powinna zachęcić widzów doborowa obsada. Na ekranie oglądamy bowiem 17-letnią Cailey Fleming ("The Walking Dead", "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"), Ryana Reynoldsa, Johna Krasinskiego czy Fionę Shaw. Głosu stworkom udzielają natomiast Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, zmarły niedawno Louis Gossett Jr., Awkwafina, Emily Blunt, Matt Damon czy Sam Rockwell.