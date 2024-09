"Jest w stanie krytycznym". Stan zdrowia więźnia pogarsza się

Gdy w październiku 2017 roku na łamach "The New York Times" nagłośniono zarzuty wobec producenta, występowało przeciwko niemu osiem kobiet. Kilka tygodni później powstała lista z 82 nazwiskami kobiet, które od lat 70. padły ofiarą molestowania lub gwałtu ze strony Harvey'a Weinsteina. Niektóre z nich lata temu zawarły milionowe ugody, a inne do dziś walczą w sądzie o uznanie ich krzywdy.