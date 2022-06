Johnny Depp kontra Amber Heard. Wyciekły maile. To wszystko tłumaczy?

"Zeznania Amber, że wezwała Rocky przez SMS-a o 20:07, żeby pomóc jej w otrząśnięciu się po kłótni z oszalałym Johnnym, były kłamstwem. Rocky przez cały czas ukrywała się w apartamencie numer 5, prawie na pewno w szafie na płaszcze przy drzwiach wejściowych, co wyjaśnia zeznania ochroniarzy, którzy stwierdzili, że nigdy obok nich nie przeszła i była już w mieszkaniu, kiedy weszli, jak i zeznania Johnny'ego, który twierdził, że Rocky pojawiła się znikąd i stanęła obok Amber. To super istotny fakt i mam nadzieję, że zostanie powtórzony [w sądzie]. To sprawia, że cała sytuacja była ustawką, co unieważnia ich zeznania" - można przeczytać w e-mailu do prawnika Deppa.